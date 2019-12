Une station de métro à Paris (illustration). — Clément Follain / 20 Minutes

Le trafic RATP sera encore «très perturbé» ce jeudi pour le 15e jour de la grève illimitée contre la réforme des retraites, a annoncé la direction dans un communiqué. De légères améliorations sont toutefois à noter. On fait le point.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic sera très perturbé jeudi 19 décembre sur les réseaux #métro et #RER #RATP avec une amélioration par rapport aux jours précédents. Le détail des prévisions est disponible ci-dessous ⬇️ et sur https://t.co/7OhMS4j8Sg pic.twitter.com/76mBtfi9AA — Service client RATP (@ClientsRATP) December 18, 2019

Métro

Seules les lignes 1 et 14 du métro, automatiques, fonctionneront toute la journée. Sur les lignes 4 et 7, comptez un train sur trois aux heures de pointe – entre 6h30 et 9 heures le matin, entre 16h30 et 19h30 l’après-midi. Plusieurs stations ne sont cependant pas desservies. Le RATP prévoit, toujours aux heures de pointe, un train sur trois sur la ligne 8 entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot. Sur la ligne 9, un train sur deux circulera entre Nation et Mairie de Montreuil et un train sur trois entre Pont de Sèvres et Franklin D.Roosevelt sur les mêmes horaires. La ligne 11 (un train sur quatre, plusieurs stations fermées) sera ouverte le matin, la ligne 3 (un train sur cinq entre Pont de Levallois et Havre-Caumartin) fonctionnera l’après-midi.

La ligne 2 rouvre ce jeudi pour la première fois depuis le début du mouvement. Comptez un train sur quatre le matin entre Anvers et Porte Dauphine et un sur cinq l’après-midi sur ce même tronçon. Sur la ligne 10, un train quatre fonctionneront le matin mais plusieurs stations seront fermées.

RER

Côté RER, la RATP prévoit un trafic uniquement aux heures de pointe. Sur la ligne A, comptez un train sur deux. Sur la ligne B, un train sur trois, l’interconnexion est interrompue à gare du Nord. Sur la ligne C, comptez un train sur trois sur l’ensemble des axes.

Sur le RER D, la SNCF prévoit trois trains par heure sur la branche Paris-Villiers-le-Bel et deux par heures sur celle reliant Paris Nord et Orry-la-Ville, uniquement aux heures de pointe. De même, comptez deux trains par heure aux heures de pointe et un par heure en journée sur l’axe Gare de Lyon-Corbeil et Gare de Lyon-Melun. Sur le RER E, un train sur trois en moyenne est prévu sur les axes Haussmann – Chelles et Haussmann – Villiers Tournan.

Bus

50 % des lignes environ fonctionneront, prévoit la RATP.