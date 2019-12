Illustration: Une bouche de métro fermée lors de la grève contre la réforme des retraites, le 6 décembre 2019. — Philippe LOPEZ / AFP

La grève se poursuit. Le trafic RATP sera de nouveau «très perturbé» ce mardi, a annoncé lundi la régie, en précisant que huit lignes de métro seraient fermées au 13e jour de la grève illimitée contre la réforme des retraites.

Des RER uniquement aux heures de pointe

Les lignes de métro automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement, en cette 3e journée nationale interprofessionnelle de protestation contre ce projet gouvernemental. Le trafic sur les lignes de métro 4, 7, 8 et 9 sera assuré partiellement aux heures de pointe, tandis que la ligne 11 sera ouverte en partie «pour la pointe du matin» et la ligne 3 partiellement «pour la pointe du soir». Les RER A et B circuleront «uniquement» aux heures de pointe. Côté bus et tramways, le trafic sera «perturbé».