Les Parisiens bloqués dans le métro le 10 décembre 2019. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Les jours se suivent et se ressemblent pour les usagers des transports franciliens. Au dixième jour du mouvement social contre la réforme des retraites, la RATP a indiqué que neufs lignes seront fermées ce samedi, d’autres fonctionneront uniquement l’après-midi.

Concernant les estimations pour samedi 14 décembre, les déplacements domicile-travail étant moins nombreux, la RATP concentrera ses efforts sur l’après-midi entre 13h et 18h. — Service client RATP (@ClientsRATP) December 12, 2019

Seules les lignes 1 et 14 du métro, automatiques, fonctionneront toute la journée. Comptez également un train toutes les dix minutes sur la ligne 8 entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot. L’après-midi, le réseau sera un peu plus étoffé : entre 13 et 18 heures, la RATP prévoit un train toutes les six minutes sur les lignes 4 et 7 (mais plusieurs stations ne sont pas desservies) et sur la ligne 3 entre Pont de Levallois et Havre-Caumartin. Sur la ligne 9, un train toutes les quatre minutes circulera entre Nation et Mairie de Montreuil et un train toutes les six minutes entre Pont de Sèvres et Franklin D.Roosevelt.

Côté RER, la RATP prévoit une ouverture uniquement entre midi et 18 heures sur les lignes A et B. Sur la ligne A, comptez un train sur deux, la branche Poissy est fermée. Sur la ligne B, un train sur trois, l’interconnexion est interrompue à gare du Nord.