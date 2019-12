Des usagers du métro parisien, le 12 septembre 2019 alors qu'une grève massive paralyse les transports. — ERIC FEFERBERG / AFP

Bis repetita. Le trafic sur l’ensemble du réseau francilien sera à nouveau très perturbé ce vendredi, au deuxième jour de la grève contre la réforme des retraites. Voici les premières prévisions de trafic.

Métro

Dix lignes sur seize seront fermées. Comme jeudi, il n’y aura aucun métro sur les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13, a indiqué la RATP dans un communiqué. Les syndicats ont d’ores et déjà annoncé que la grève serait reconduite jusqu’à lundi inclus.

RER

Sur le RER A, le trafic restera extrêmement perturbé. Comptez un train sur deux, uniquement aux heures de pointe (entre 6h30 et 9h30 et entre 17 et 20 heures). Sur le RER B, la RATP prévoit un train sur trois aux heures de pointe. La situation est également compliquée sur le RER C où deux trains par heure circuleront aux heures de pointe sur la branche Paris Austerlitz-Brétigny, les autres ne sont desservies.

Sur le RER D, l’interconnexion est interrompue entre la Gare du Nord et celle de Lyon, ainsi qu’entre Villiers-le-Bel et Creil. Un train sur dix est prévu sur les branches Paris-Villiers-le-Bel et Gare de Lyon-Corbeil ; et un train sur cinq sur la branche Paris Gare de Lyon-Melun. Sur le RER E, un train est prévu toutes les demi-heures aux heures de pointe entre la Gare de l’Est et Lagny, aucun train ne circulera sur l’axe Villiers-Tournan. Les gares d’Haussmann-Saint-Lazare et Magenta seront fermées, celles de Noisy le Sec, Pantin et Rosa Parks ne seront pas desservies.

Transiliens

Les lignes R et U seront totalement à l’arrêt. Sur la ligne K, les trajets Crépy-Mitry-Claye et Crépy-Roissy seront assurés par bus. Sur la ligne N, 15 trains circuleront entre 6 heures et 10h30 et 12 trains entre 16 et 21 heures sur l’axe Montparnasse-Rambouillet, aucun train n’assurera les liaisons Plaisir, Dreux et Mantes-la Jolie. Sur la ligne P, la circulation sera identique à celle d’aujourd’hui : un train toutes les demi-heures entre la gare de l’Est et Lagny, les autres branches ne sont pas desservies.

Sur la Ligne L, un train sur trois est prévu tout au long de la journée entre les gares de Saint-Lazare et Versailles et Saint-Lazare et Saint-Nom-la-Bretèche. Aucun transilien, en revanche, pour la branche Cergy. Sur la ligne J, deux à trois trains par heure sont prévus au départ de Conflans-Saint-Honorine et d’Argenteuil aux heures de pointe. Onze trains sont prévus dans la journée sur l’axe Mantes-Poissy-Saint-Lazare. Aucun train ne circulera sur la branche Paris-Gisors et entre Conflans et Mantes-la-Jolie. La ligne H comptera un train sur trois aux heures de pointe sur les lignes Fare du Nord- Ermond-Pontoise et Gare-du-Nord Sarcelles-Monsoult-Persan. La liaison Creil-Persan-Valmondois-Pontoise se fera en bus.