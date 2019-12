Un bus de la compagnie Flixbus (illustration). — Olivier Aballain / 20 Minutes

Les «cars Macron» empêchés de desservir la capitale par la mairie de Paris ? C’est en tout cas ce qu’a déploré le secrétaire d’Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, ce jeudi. « On a un sujet de desserte à l’intérieur de Paris et vous savez que c’est à la main de la maire Anne Hidalgo, qui semble-t-il n’est pas tout à fait favorable à ce que les cars desservent plusieurs points dans Paris », a-t-il affirmé sur RTL.

Outre la gare de Bercy, seul point dans Paris autorisé jusqu’ici par la mairie, « nous avions proposé que ces cars desservent Denfert-Rochereau (sud), Châtelet (centre) et gare du Nord (nord) », a confié le secrétaire d’Etat. « C’est à la main de la maire de Paris et […] celle-ci, semble-t-il, le refuse jusqu’à présent », a-t-il ajouté, jugeant cette position « assez dommageable ».

« Les transports vont être très compliqués, aujourd’hui comme demain »

Pour tenter de limiter en Ile-de-France les effets de la grève contre la réforme des retraites à la RATP et la SNCF, le secrétaire d’Etat avait annoncé mercredi soir le recours à ces cars privés sur une ligne entre Saint-Denis et Massy via Paris. Sur cet axe, « les opérateurs sont encore en train de construire leur offre », selon lui. La compagnie allemande FlixBus a notamment indiqué qu’elle serait prête à assurer cette desserte à partir de vendredi, gratuitement.

En France, «les transports vont être très compliqués, aujourd’hui comme demain », a par ailleurs convenu Jean-Baptiste Djebbari, selon qui « la grève peut encore durer quelques jours ». La situation correspond selon lui « grosso modo » aux prévisions de trafic de la RATP et de la SNCF.