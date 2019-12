Des mousseurs aux robinets et pommeaux de douche permettent de consommer moins d'eau — Pixabay

Si vous habitez dans le nord-est de Paris, ce mardi matin, vous n’avez sans doute pas pu prendre de douche, vous lavez les dents, faire couler votre café ou tirer la chasse en raison d’une pression faible ou inexistante d’eau dans votre appartement. De nombreuses personnes s’interrogent, s’insurgent ou évoquent le début du collapse. Pas de panique 20 Minutes vous explique pourquoi et fait un point sur la situation.

@eaudeparis #coupureEau 75020 , qu’est ce qu’il se passe ? Quand l’eau sera t-elle rétablie ? Merci de COMMUNIQUER ! — eli scott (@eliscott2004) December 3, 2019

Pas d'eau non plus à #Menilmontant ! Des infos sur un retour rapide @eaudeparis ? Merci https://t.co/lIKBPJuieo — Christel Navarro (@Cna_Navarro) December 3, 2019

« Une casse de canalisation »

Selon Eau de Paris, contacté par 20 Minutes, « une casse de canalisation » est survenue aux alentours de 4h du matin dans la nuit de lundi à mardi sur une canalisation au niveau du boulevard de Belleville (11e, 20e), provoquant une rupture de conduite d’eau potable. « Nos équipes sont intervenus et ont coupé l’eau pour travailler et comprendre les raisons de cet incident », indique-t-on chez Eau de Paris qui assure « mettre tout en œuvre pour rétablir au plus vite l’alimentation en eau ».