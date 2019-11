Un camion de pompiers. (illustration) — GILE Michel/SIPA

Le bilan est très lourd. Un violent incendie a pris, ce dimanche midi, dans un immeuble d'Ivry-sur-Seine. Selon la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le premier bilan fait état de deux personnes décédées et d’une personne dans un état grave qui a été héliportée vers un hôpital. Quatre autres personnes dont un enfant ont également été légèrement blessées.

Parti vers midi, l’incendie a été maîtrisé en une heure par les pompiers. Selon les premiers éléments, il aurait pris au rez-de-chaussée muré d’un immeuble d’habitation situé rue Westermeyer, non loin d’un centre commercial. « Il est possible que cet endroit était squatté et que le feu soit parti de là », indique une source proche de l’enquête.

Treize sauvetages dont six à l’aide des grandes échelles

Devant la violence des flammes, les pompiers ont déclenché d’importants moyens. Cent hommes et quarante véhicules se sont rendus sur place pour aider les habitants. Ils ont procédé à treize sauvetages dont six à l’aide de grandes échelles déployées le long de la façade.