La start-up française Pony a annoncé ce lundi sa candidature à l’appel d’offres que doit lancer la Ville de Paris pour développer son modèle de trottinettes en libre-service. « On essaie de créer un modèle qui réconcilie les gens avec la trottinette », a expliqué le cofondateur de Pony, Paul-Adrien Cormerais. Les particuliers, appelés « Pony Angels », sont invités à acheter un engin – il faut compter 720 euros pour une trottinette et 220 euros pour un vélo –, qu’ils laisseront à disposition des usagers. Les propriétaires peuvent bien évidemment s’en servir gratuitement et ils touchent la moitié des revenus de location, soit pour les trottinettes « entre 130 et 150 euros par mois », précise le cofondateur.

« Il y a à Paris un vrai rejet de la trottinette, il y a un sentiment de gâchis, a-t-il regretté. Cette situation fait courir le risque de passer à côté de ce qu’est vraiment la trottinette : un mode de transport incroyable, rapide, pas cher. » Soutenue par le patron de Free Xavier Niel, Pony propose 500 vélos en libre-service à Oxford (Angleterre), Angers et Bordeaux, et aussi depuis quelques mois 150 trottinettes électriques à Angers et 100 à Bordeaux.

Changer la perspective

« Le fait que ces véhicules appartiennent à quelqu’un, ça change la perspective. Louer une trottinette Pony, c’est plus comme emprunter celle d’un voisin », a-t-il relevé, notant qu'« on a divisé par trois le vandalisme, et par huit les coûts de gestion ».

La mairie de Paris doit lancer dans les prochains jours un appel d’offres à l’issue duquel il n’y aura plus que trois opérateurs de trottinettes électriques dans la capitale.