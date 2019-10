Anne Hidalgo, maire de Paris — AFP

Personne ne semble échapper à la mode du podcast. Après les médias, les publicitaires et les influenceurs, les politiques se lancent aussi dans cet exercice numérique et audio. Paris en Commun, plateforme citoyenne de soutien à Anne Hidalgo, lance ce mercredi « le premier podcast de campagne politique en France ».

Trois épisodes sont déjà disponibles ​et de nouveaux épisodes y seront publiés régulièrement, annonce l’équipe dans un communiqué. Célia Blauel, Jean-Louis Missika et Emmanuel Grégoire sont les premiers à s’être prêtés au jeu.

Qui dit nouveaux enjeux digitaux dit nouveaux outils numériques, ⁦@ParisEnCommun⁩ inscrit sa campagne dans l’espace sonore et ça sort demain 🎙✨👂 https://t.co/Ge6smUxnSV — Juliette Grao (@JulietteGrao) October 29, 2019

« Embarquer les citoyens »

Selon l’équipe de campagne de la maire sortante, cette série permettra de répondre à la mission que s’est fixée Paris en Commun, « à savoir d’embarquer les citoyens, les acteurs de la société civile, les experts, pour s’attaquer ensemble à la crise environnementale et amorcer sur la place publique, un débat démocratique de qualité portant sur le fond de la politique parisienne et métropolitaine ». Et de préciser : « Avec cette série de podcasts, Paris en Commun souhaite résolument réhabiliter le rôle fondamental de la connaissance dans le débat politique et de son partage ainsi qu’une amélioration du lien de confiance et de la relation entre experts et citoyens. »

Chaque semaine ce sont déjà 3,4 millions de Français et Françaises qui écoutent des podcasts natifs – des contenus audios originaux qui ne sont pas diffusés à la radio-, rappellent-ils, précisant que ce chiffre est « en forte augmentation puisque 2 auditeurs de podcasts natifs sur 3 n’en écoutaient pas il y a un an ». Pour quel profil ?

« Aujourd’hui, les études montrent que les podcasts sont majoritairement écoutés par des CSP + urbains qui portent des Airpods et arpentent nos villes en trottinette électrique, rappelle Vice dans un article intitulé « Et si on lançait notre podcast ? », tout en précisant : « Alors que le podcasteur devait changer le monde, il est aujourd’hui davantage un influenceur pour CSP + qu’un révolutionnaire numérique ».