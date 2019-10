Un vélo électrique. (Illustration) — Mickaël Penverne / 20 Minutes

Un coup de pouce au coup de pédale. Ile-de-France Mobilités confirme dans un communiqué la mise en place d’une aide de 500 euros à partir du mois de février 2020 pour inciter les Franciliens à opter pour le vélo électrique. « Un vélo à assistance électrique coûte cher, généralement plus de 1.500 euros pour un vélo correct. Lorsque les premiers utilisateurs de Véligo location arriveront à la fin de leurs périodes de location en février 2020 et qu’ils auront apprécier les avantages du vélo électriques, ces 500 euros les aideront à franchir le pas définitivement », explique Valérie Pécresse, présidente d’IDFM et de la région Ile-de-France.

La mise en place de cette aide à l’achat de vélos à assistance électrique (VAE) s’inscrit dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement auprès des Franciliens en complément du service Véligo Location. Il ne sera toutefois pas nécessaire d’avoir utilisé précédemment le service de Véligo Location pour bénéficier de cette mesure.