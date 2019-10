Un TGV Ouigo en garde de Paris-Montparnasse, en 2017. — JACQUES DEMARTHON / AFP

Un incident sur une caténaire à la gare Montparnasse a provoqué ce jeudi une panne sur l’ensemble des voies et une interruption du trafic, a appris 20 Minutes auprès de la SNCF.

« Ça a disjoncté »

Plusieurs témoins ont fait par de bruits d’explosions liés à cet incident qui s’est déroulé sur la voie 11. « Ça a disjoncté. Et donc les voies n’étaient plus alimentées », indique-t-on à la SNCF, précisant qu’il s’agit d’une « petite panne ».

Le trafic a été perturbé entre 13h05 et 13h25 environ afin de permettre l'intervention de nos équipes, à la suite d'un défaut d'alimentation électrique en gare de Paris Montparnasse. — SNCF (@SNCF) October 10, 2019

« Le trafic a été perturbé entre 13h05 et 13h25 environ afin de permettre l’intervention de nos équipes, à la suite d’un défaut d’alimentation électrique en gare de Paris Montparnasse », a informé l’entreprise sur Twitter. Cette rupture d’alimentation électrique a causé quelques retards. Le trafic a notamment été totalement interrompu sur les lignes N et U du Transilien, entre la gare parisienne et Versailles Chantiers.