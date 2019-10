MOBILISATION La CGT précise que « 150 travailleuses et travailleurs sans-papiers ont entamé, depuis le 1er octobre, une grève illimitée et coordonnée » pour réclamer leur régularisation

Une manifestation dénoncent la situation des sans-papiers au Havre, le 19 décembre 2016. — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

La CGT a appelé, ce lundi, à des rassemblements devant les préfectures de Nanterre, Bobigny et Créteil mercredi pour réclamer la régularisation des travailleurs sans-papiers. Selon le syndicat, 150 d’entre eux sont en grève depuis le 1er octobre pour demander leur régularisation.

La confédération appelle à des rassemblements, ce mercredi à 15 h, devant ces trois préfectures « contre la casse des services publics et pour l’accueil des usagers étrangers dans les préfectures ».

Onze entreprises qui « ont délivré ou délivreront les documents nécessaires à la régularisation »

Dans un communiqué publié lundi, elle précise que « 150 travailleuses et travailleurs sans-papiers​ ont entamé, depuis le 1er octobre, une grève illimitée et coordonnée » pour réclamer leur régularisation. En quatre jours de grève « avec le soutien de toute la CGT, des organisations territoriales et professionnelles, 11 premières victoires ont été arrachées », ajoute la CGT.

Elle cite 11 entreprises qui « ont délivré ou délivreront, ce jour, les documents nécessaires à la régularisation » : KFC, Léon de Bruxelles, Proman, Targett, Job Center, Haudecoeur, Campanile, Sukiyaki, Le Flandrin, UGC, Polipro. Toutefois, « deux employeurs continuent à résister à la pression de la grève », selon la CGT, qui cite une crêperie parisienne et une entreprise de travail temporaire.