Un RER B et des usagers. (Illustration) — A. Gelebart / 20 Minutes

Prendre son mal en patience ou trouver un autre itinéraire… Les usagers du RER B font face ce jeudi soir à des perturbations sur leur trajet. En effet, la RATP et la SNCF ont annoncéen début de soirée l’interruption du trafic sur la partie Nord de la ligne entre Paris- Gare du Nord et Aéroport Charles De Gaulle et Aulnay-sous-Bois en raison d’une panne électrique, indique le compte du RER B sur Twitter.

19:19, le trafic est interrompu entre Gare du Nord et Aulnay jusqu'au 04/10/19 01:30. (panne électrique) #RERB — RER B (@RERB) October 3, 2019

Le trafic devrait reprendre dans la soirée mais rester perturbé, a indiqué un porte-parole de la SNCF. La ligne K du Transilien est également concernée entre Paris-Nord et Mitry-Claye.

[panne électrique]pour information la ligne K #SNCF est aussi interrompu entre Paris Nord et Mitry Claye . #RERB — RER B (@RERB) October 3, 2019

Dans un premier temps, il a été fait état d’une « rupture de caténaire à La Plaine Stade de France », aux alentours de 18h25. Il y a eu une coupure globale d’alimentation, mais depuis, celle-ci a été rétablie sur trois voies sur quatre, ce qui va permettre une reprise du trafic, a précisé le porte-parole. Des opérations de sécurisation sont en cours, car des voyageurs sont descendus sur les voies, a-t-il ajouté.

Soirée grosse galère sur le #RERB interrompu à cause d’une caténaire tombée. C’est le soir de la quatrième réunion de concertation pour améliorer au plus vite le #RERB. bon courage à tous ceux coincés. On va vous représenter au mieux 😡 pic.twitter.com/lagsnjuxIL — Plus de Trains (@Plusdetrains) October 3, 2019

La RATP et la SNCF invitent les voyageurs à consulter la recherche d’itinéraire sur l’appli RATP pour modifier leur trajet. Les trains circulent en revanche sur la partie sud du RER B entre Châtelet-Les Halles [les voyageurs doivent donc rejoindre cette gare] et Saint-Rémy-les-Chevreuse et Robinson, mais il faut compter « un train toutes les 8,10 minutes vers Saint Rémy et pour Robinson un temps de 15 minutes entre chaque train ».