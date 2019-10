Cédric Villani, député de l'Essonne. — CHAMUSSY/SIPA

Les agents de la ville de Paris sont dans le viseur de Cédric Villani. Dans une interview aux Echos, le candidat LREM dissident aux municipales à Paris est revenu sur la gestion des finances de la ville et le statut des agents.

« Une masse salariale en augmentation régulière »

« La ville comporte un grand nombre d’agents, entre 50 et 55.000 équivalent temps plein (ETP), selon les périmètres choisis. On est sur une masse salariale en augmentation régulière, qui représente 2,4 milliards d’euros. Il y a un besoin de restructuration et d’efficacité. Nous devrons travailler sur la question des horaires de travail », explique-t-il.

Et de préciser : « La loi Dussopt nous donne une année pour passer aux 1.607 heures de travail annuel, or la durée actuelle avoisine les 1.550 heures. La différence entre le taux légal et ce qui est effectué représente selon la CRC un gain de 2.100 emplois ETP. »