Giuseppe Cutrarode, pizzaïolo en chef du groupe Big Mamma. Et champion du monde

La recette de Giuseppe Cutraro pour remporter la coupe du monde de la pizza napolitaine : une sauce tomate jaune, une mozzarella di buffala, du jambon cru (affiné 36 mois), des amandes blanches et des figues rôties.

Pizzaïolo en chef de Big Mamma, sa pizza championne du monde sera proposée à partir de ce jeudi dans les restaurants du groupe.

« Nostro campione ». Il montre une photo de son fils de cinq ans, brandissant une pancarte avec ses mots. C’était il y a quelques semaines, mais Giuseppe Cutraro est encore fier. A 31 ans, il a remporté le championnat du monde de la pizza napolitaine contemporaine, organisé fin septembre à Naples. Giuseppe Cutraro y est né et a grandi dans le célèbre quartier espagnol de la ville, mais c’est pourtant à Paris qu’il a ramené le trophée.

Depuis deux ans, il officie pour Big Mamma. Ce groupe de restaurants – très (trop ?) « instagrammables » – a été créé il y a cinq ans par Tigrane Seydoux et Victor Lugger. Connu pour ses délicieuses pizze mais aussi ses files d’attente interminables sur le trottoir, le groupe est implantée à Paris (sept établissements), Lille, Londres mais… pas à Naples. « Ce n’est pas prévu », indique-t-on au sein de l’entreprise. A Paris, la notoriété de Big Mamma n’est plus à faire et profite désormais de la gloire de leur champion du monde, leader d’une squadra de 80 personnes. Passionné, Giuseppe Cutraro a un amour sans filtre pour la pizza. D’ailleurs, on nous prévient : « Pepe peut en parler pendant des heures. » Naples, Paname et pizza fritta… On a donc discuté à table et en cuisine avec lui.

Comment s’est déroulé ce championnat du monde ?

Il faisait très chaud. Il y a eu trois jours de compétition à Naples, 800 participants et plusieurs catégories : la pizza classique, la napolitaine traditionnelle, la napolitaine contemporaine et la sans gluten. J’étais capitaine de l’équipe de France et on a décidé de concourir pour la contemporaine. C’est un produit qui m’intéresse, c’est l’évolution de la traditionnelle, c’est plus étudié, plus alvéolé. On a aussi beaucoup travaillé notre pâte. Enfin, il faut savoir que la napolitaine contemporaine se coupe avec des ciseaux. D’où le trophée.

Vous avez gagné avec quelle composition ?

Une sauce tomate jaune, une mozzarella di buffala, du jambon cru (affiné 36 mois), des amandes blanches et des figues rôties. Il y a de la douceur, une pointe salée. Finalement, on retrouve toutes les saveurs en bouche avec cette pizza. C’est un concept étudié.

C’est quoi le secret ? Ce choix des ingrédients ? La cuisson ?

C’est d’abord la pâte. Il faut lui donner le temps qu’elle a besoin. Il faut un bon pétrissage. Après, le plus important c’est la cuisson. C’est 60 % du produit final. Je peux faire la meilleure pâte du monde, si je la cuis mal, ça peut être crue, brûlée. La difficulté c’est de la sortir au bon moment. Je la laisse 90 secondes. D’ailleurs, le four à bois est primordial. Il doit venir de Naples.

Et être de Naples, ça aide ?

L’image de la pizza à Naples est encore traditionnelle. Je suis parti de Naples à 18 ans pour New York. Et après, j’ai pas mal voyagé et je suis arrivé à Paris. Et ici, on développe beaucoup la pizza contemporaine. Mais je retourne souvent à Naples, ma mère est encore là-bas. La ville a beaucoup changé ces dernières années. Dans le bon sens.

Giuseppe Cutraro et sa margherita

Vos concurrents napolitains n’étaient pas énervés de voir le trophée partir à Paris ?

Oui et non. Ils auraient préféré que ça reste à Naples. Mais la coupe du monde de la pizza est désormais à Paris. Et c’est cool. On y mange plus de pizze qu’à Naples (rires).

Justement, entre Big Mamma, le supermarché italien Eataly dans le Marais, le Spritz… pourquoi, selon vous, les Parisiens sont-ils aussi à fond sur les produits italiens ?

Parce que nos restaurants sont cool et que le personnel est italien. On a aussi éduqué les gens. On leur a expliqué ce que c’était une vraie pizza, une vraie pizza napolitaine. Je crois qu’on a gagné. Avec mon équipe, dans notre restaurant de Pigalle [Pink Mamma] par exemple, on fait 700 couverts tous les jours.

On pourrait imaginer la pizza fritta (cuite dans l’huile d’olive), très populaire à Naples, débarquer à Paris ?

C’est trop tôt pour les Parisiens. Trop gras (rires). C’est de la friture, de l’huile. A Naples, ça fonctionne, ici j’y crois moins.