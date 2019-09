Jacques Chirac à table chez l'Ami Louis dans le 3e arrondissement — SIPA PRESS

Jacques Chirac est mort à Paris ce jeudi à l'âge de 86 ans.

L'ancien président aimait la bonne bouffe et avait ses habitudes dans de nombreux restaurants de la capitale.

Jacques Chirac et la nourriture, c’était une véritable histoire d’amour. Acteur omniprésent de quatre décennies de la vie politique française et internationale, Jacques Chirac est mort jeudi à son domicile parisien à l’âge de 86 ans. Une journée de deuil national en hommage au chef d’Etat et ancien maire de Paris se tient ce lundi. L’occasion de faire un petit pèlerinage dans un de ses quelques QG gastronomiques dans la capitale.

La carte des restaurants préférés de Jacques Chirac - Google Maps

La Rhumerie (6e)

« Dédié au rhum, ce café exotique à l’accueillante atmosphère antillaise a un décor de bois blonds et de rotin ». Voila comment se décrit cette adresse bien connue de Jacques Chirac depuis ses années étudiantes. Il y allait régulièrement et y buvait notamment des punchs coco avec Jean-Louis Debré

Le Père Claude (15e)

Cette adresse était son fief. Il pouvait s’y rendre deux à trois fois par semaine. Situé dans le quartier de la Motte-Piquet Grenelle, cet établissement est spécialisé dans la cuisine du terroir. C’est notamment ici que Jacques Chirac dégustait la fameuse tête de veau et avait sa table : la 58.

Chez Lipp (6e)

Institution gastronomique, bien connue des politiques, Lipp est situé en plein cœur du quartier Saint-Germain. Et depuis ses années étudiantes, Jacques Chirac s’y rend régulièrement. Pour information, la tête de veau est à 26,50 euros.

Tong Yen (8e)

Situé à deux pas des Champs-Elysées, ce très chic restaurant asiatique est fréquenté des hommes politiques et de certaines stars. Jacques Chirac y occupait lui toujours la même table : Au fond de la salle à gauche.

Le Ritz (1e)

Jacques Chirac aimait se rendre dans le célèbre hôtel de luxe pour une raison bien précise : les brunchs japonais de l’hôtel.