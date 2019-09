Amère déception pour les milliers de visiteurs français et étrangers qui avaient décidé de passer la journée au parc d’attractions Disneyland Paris. Ce vendredi matin, la quasi-totalité des manèges ont dû fermer leurs portes pendant près de trois heures après un problème technique. Une panne sur le système d’air compressé alimentant les attractions serait à l’origine du problème.

Vers 13 heures, la plupart des installations ont rouvert – seule une poignée est encore fermée à la mi-journée – mais les longues files d’attente ont provoqué la colère des visiteurs.

Rides seemed to have re-opened after this mornings power outage at #DisneylandParis. But this is the current scenes at the hyperspace mountain FASTPASS. #disneylandparis pic.twitter.com/Hi657Kn2FJ