Steve a disparu le soir de la fête de la musique à Nantes. — Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

Il était déjà venu y danser, comme des centaines de milliers de participants chaque année. Steve Maia Caniço, ce jeune homme tombé dans la Loire après une intervention policière lors de la fête de la musique à Nantes, sera dans toutes les pensées lors de la Techno Parade qui défilera samedi dans les rues de la capitale, sur le traditionnel parcours de 5 km des quais du Louvre à la place d’Italie.

Les organisateurs de cette manifestation ont en effet annoncé qu’un « hommage dans la dignité, la paix et la sobriété » sera rendu à ce fan inconditionnel de techno, qui participait à une free party la nuit de sa disparition. Le mot d’ordre 2019 est d’ailleurs « Dansons pour Steve », après « Rien n’arrête un peuple qui danse » l’an dernier.

« Mourir pour avoir voulu danser quelques minutes »

« Nous n’acceptons pas, qu’aujourd’hui, on puisse mourir pour avoir voulu danser quelques minutes de plus après le couvre-feu. Nous n’acceptons pas qu’un ordre stupide signe la fin de la vie de celui qui n’aspirait qu’au partage et à la danse », écrivent les différentes associations de musique électronique.

Samedi dès 12 h, plusieurs stars de l’électro, parmi 200 DJs, seront aux commandes des platines des dix chars, aux rythmes des différents courants de la musique techno. Un cortège d’ouverture accueillera différents sound systems.