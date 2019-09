Le Bourget sous les bombes du street artist C215

STREET ART Des portraits de personnages de la conquête aérienne ou spatiale ont été peints dans les rues du Bourget et sur les murs du musée par le street artist C215

Le street artist C215 réalise un pochoir de Claudie Haigneré au Bourget (Seine-Saint-Denis) pour l'exposition-parcours «La Légende des cieux». — Christian Guémy

Trouverez-vous Claudie Haigneré, Youri Gagarine ou Antoine de Saint-Exupéry au Bourget ? Leurs portraits s’affichent dans les rues de la commune de Seine-Saint-Denis et sur ceux du musée de l'Air et de l'Espace​. En tout, il y en a 30, peints par le street artist C215.

Cette exposition-parcours La Légende des cieux, ouverte depuis mercredi, rend hommage aux femmes et aux hommes qui ont contribué à écrire l’histoire de l’aviation et de la conquête spatiale. Pour retrouver les 30 portraits, il faut déambuler dans le Bourget avant d’arriver au musée de l’Air et de l’Espace, où les coulisses de la création des portraits sont dévoilées, ainsi que la génèse du projet. L’expo-coulisse de La légende des cieux se tient jusqu’au 25 mars.