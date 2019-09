Un camion de pompiers (illustration). — Clément Follain / 20 Minutes

Un feu s’est déclaré dimanche au dernier étage d’une maison de retraite, située rue Jules Romains, à Belleville, dans le 19e arrondissement, faisant trois blessés, révèle Le Parisien.

#intervention Une résidence pour personnes âgées prend feu aujourd'hui dans le 19e arrondissement de Paris 🚒

👉 https://t.co/GiVNsM5iIM pic.twitter.com/ILfEqtnspM — Pompiers de Paris (@PompiersParis) September 22, 2019

Les pompiers ont été appelés aux alentours de 17 heures et ont mobilisé 80 soldats du feu et 20 engins dans cette résidence de 74 appartements. « Leur effort s’est porté sur les sauvetages des personnes du 6e étage et heureusement, ils ont pu en réaliser deux », relate au quotidien le commandant Patricia Maunier, officier de communication de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Au total, trois occupants de la maison de retraite ont été blessés. Une dame, gravement atteinte, a été transportée d’urgence à l’hôpital. Les deux autres blessés, plus légèrement touchés, sont une femme, qui souffre de brûlures et un homme, atteint d’intoxication, note le quotidien. A 19 heures, le feu était maîtrisé mais son origine reste pour le moment indéterminée.