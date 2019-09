Visiteurs patientant pour visiter l'Hôtel de ville de Paris lors des Journées européennes du patrimoine 2018. — MASTAR/SIPA

Vous ne savez pas quoi faire pour les Journées du patrimoine à Paris ? On vous aide avec cette carte qui vous liste toutes les activités gratuites à faire dans la capitale ce samedi et ce dimanche. Parmi les possibilités, il y a résoudre l’énigme « Qui est le gardien de l’horloge » lors de la visite de la Caserne de Reuilly (12e) réhabilitée en logements par Paris Habitat ou vous pouvez prendre le RER pour aller visiter l’aile nord du château de Versailles – la Chapelle royale, la salle des Croisades… – au son de l’orgue, du clavecin ou des violons.

En parallèle des Journées du patrimoine, il y a aussi les Journées du matrimoine. Pour cette 5e édition, 13 événements gratuits ont lieu à Paris et en Ile-de-France pour « revaloriser l’héritage artistique et historique des créatrices qui ont construit notre histoire culturelle », selon l’association HF Ile-de-France qui organise ces journées.

Au programme des visites dans les pas de femmes architectes. Au musée d'Orsay, on découvre ainsi au musée d’Orsay pour découvrir la designer et architecte Gae Aulenti, qui a créé notamment la lampe Pipistrello et aménagé les intérieurs des musées d’Orsay et Pompidou. Une visite du Marais intitulée Mutinerie chez les muses est également proposée pour en apprendre plus sur Madame de Sévigné, Clotilde de Vaux ou Geneviève Laporte.