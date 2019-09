Paris, le 28 mars 2012. Circulation automobile sur le boulevard péripherique de Paris. — A. GELEBART / 20 MINUTES

Quel est le taux de pollution de l’air dans votre rue ou près de l’école de vos enfants ? A la veille de la Journée mondiale de la qualité de l'air, la mairie de Paris lance, ce mardi, une carte en ligne qui va permettre de le savoir. Le site donne le niveau de pollution, notamment aux particules fines, de la capitale.

Présentée ce mardi par la maire de Paris (PS) Anne Hidalgo, la carte sera actualisée toutes les heures et permettra également de connaître les prévisions de la veille pour le lendemain et le niveau de pollution au dioxyde d’azote (NO2), à l’ozone (O3) et aux particules fines (PM10 et PM2,5) des sept derniers jours.

Les zones périphériques et le nord-est de Paris particulièrement touchés

Selon Le Monde, la carte fonctionne avec un code couleur allant du vert (très faible), jaune (moyen), rouge (très élevé) avec une précision de 12,5 mètres. Sans surprise, les zones périphériques font partie des espaces les plus pollués. S’y ajoutent les quartiers du nord-est de Paris, très peuplés et mal aménagés, et les rues situées à proximité des gares et des bouches de métro.

Les données présentées en ligne sont obtenues grâce aux relevés effectués par Airparif et au système « Pollutrack » – lancé il y a près de deux ans par Airparif, PlanetWatch24, Enedis et la Fondation du Souffle – qui s’appuie sur quelque 400 véhicules munis de capteurs de pollution, en circulation dans les rues de la capitale. A terme, les mesures faites par les mini-stations Bloomberg installées dans 50 établissements scolaires parisiens pourront également servir à l’élaboration de ces cartes en ligne.

« Plus les gens seront informés et plus ils agiront »

« C’est une très bonne chose de montrer ce qui se passe », se réjouit le délégué général de l’association « Respire », Franck-Olivier Torre, convaincu que « plus il y aura de l’information, plus les gens seront informés et plus ils agiront » pour l’environnement. Pourtant, ce système « reste imparfait », estime le délégué général de « Respire », convaincu qu'« il faut en réalité encourager les mobilités douces actives (trottinettes, vélos…) et les transports en commun », sans encourager au remplacement de véhicules anciens par de nouveaux, qui ne sont pas nécessairement moins polluants.

La semaine dernière, une étude du Conseil international pour un transport propre (ICCT) révélait déjà que les émissions polluantes aux oxydes d’azote (NOx) des voitures diesel à Paris sont au-dessus des normes prévues par l’Union européenne. 11.000 Européens meurent chaque année prématurément des effets de la pollution, selon l’ONG.