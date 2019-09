INCENDIE Un centenaire a été tué, et deux femmes de 96 et 88 ans sont « en urgence absolue »

Un homme âgé de 100 ans aurait perdu la vie dans les flammes. Un incendie s’est déclaré dimanche soir dans une maison de retraite du XVIe arrondissement de Paris, laissant aussi deux femmes de 96 et 88 ans « en urgence absolue », a déclaré le porte-parole des pompiers de Paris, Eric Moulin, sur LCI. Trois personnes sont également en urgence relative, dont un pompier, a précisé le porte-parole.

L’incendie serait parti d’une des chambres de l’établissement, à cause d’une cigarette mal éteinte, selon Le Parisien. Eric Moulin a indiqué que sept personnes avaient pu être sauvées et que le bilan aurait pu être « beaucoup plus dramatique ».