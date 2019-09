DU JAMAIS-VU Plusieurs délégations étrangères du Maghreb et du Moyen-Orient font le déplacement pour l'occasion du 1er salon international du dromadaite et des camélidés, à Janvry, petit village de 630 habitants de l'Essonne

Christian Schoettl, le maire de Janvry, emmène ses 3 dromadaires quand il part en vacances. — C.Schoettl

La commune de Janvry (Essonne) va accueillir le 1er salon international du dromadaire et des camélidés, ce samedi et dimanche

Un événement unique porté par le maire de ce village de 630 habitants, Christian Schoetll, lui-même propriétaire de trois dromadaires.

Plus de 10.000 personnes sont attendues durant ce week-end, des délégations étrangères venues d’Oman, de l’Algérie, du Maroc ou encore du Tchad feront le déplacement.

A la veille du premier jour du salon, l’édile peaufine les derniers détails de ce projet, né d’une boutade.

Saviez-vous que les dromadaires sont présents dans plus de 30 pays dans le monde ? En Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Océanie ? Ce week-end, le dromadaire et ses compagnons camélidés (chameaux, lamas et alpagas) seront célébrés en grande pompe pour la première fois en Europe, à l’occasion du 1er salon international gratuit consacré à ces mammifères artiodactyles. Le lieu de ce rendez-vous unique : Janvry, un petit village de 630 habitants, dans l’Essonne.

« C’est tellement improbable par rapport à notre taille », s’amuse Christian Schoetll, le maire de cette petite commune. Pour la petite histoire : cette idée folle est née d’une boutade, lancée par le maire, lors de l’assemblée générale de la Fédération française des chameaux de bactriane et des dromadaires (FFCBD), qui s’est tenue courant 2017 à Janvry.

Christian Schoettl, le maire de Janvry possède des dromadaires une vingtaine d'années. - C.Schoettl

Des courses de dromadaires

Deux ans plus tard, il est sur le point de réaliser le pari fou de transformer son village en une terre d’accueil pour les camélidés. Plus de 10.000 personnes devraient rejoindre la bourgade pour découvrir les 50 à 70 animaux, qui seront au centre de toutes les attentions. Une grande joie pour le maire, lui-même propriétaire de trois dromadaires « attachants » depuis plus de 20 ans et qu’il emmène avec lui « en vacances dans le sud de la France », chaque été.

Au programme : quatre courses de dromadaires inscrites au calendrier de la fédération internationale des courses, un concours international de beauté et d’agilité lamas et d’alpagas avec la présence de quatre juges internationaux, des conférences, des ventes de produits dérivés (laine, savon, lait de chamelle…) ou encore des stands tenus par les offices de tourisme des différents pays participants. Et aussi des ateliers pédagogiques pour apprendre à se déplacer aux côtés d’un camélidé.

Des invités venus d’Afrique et du Moyen-Orient

« Un couple de Montpellier m’a contacté pas plus tard qu’hier matin pour me demander où il pourrait camper », s’enthousiasme Christian Schoetll. Mais ce ne sont pas ceux qui vont parcourir le plus de kilomètres. Des délégations du Qatar, d’Oman, du Maroc, de la Tunisie, du Koweït « qui a parlé du sujet à la télé », de l’Algérie – « d’où le consulat a appelé pour vérifier que le salon n’est pas une blague » –, du Tchad (son ministre du Tourisme devrait être présent), de la Mauritanie ont contacté l’édile pour se joindre à l’événement. Les conférenciers annoncés viennent d’Italie, d’Australie ou encore d’Allemagne.

« Quand l’Organisation internationale du chameau [l’ICO est un organisme qui compte 96 pays] m’a contacté de Riyad en Arabie Saoudite pour me demander d’être notre principal partenaire, j’ai dû leur rappeler qu’on a la simplicité d’un bédouin. Il ne faut pas s’attendre au Palais des Congrès de Paris », plaisante le maire. L’affaire est devenue encore plus sérieuse que ce qu’avait imaginé l’élu. En plus de la construction d’un camélodrome [un champ de course pour les camélidés], de l’embauche à plein temps de vétérinaires, des personnels réquisitionnés, il se retrouve à organiser des déjeuners bilatéraux entre la chambre d’agriculture du département et les délégations étrangères et à être convoqué en préfecture. « Si nos fadaises peuvent servir quelque chose », relativise Christian Schoetll.

La commune de Janvry, dans l'Essonne, va accueillir le 1er salon international du dromadaire et des camélidés, qui a lieu les 14 et 15 septembre prochains. - Nolwenn-Cosson

Un village authentique

Janvry a l’habitude de recevoir du beau monde. Le village a été sacré « meilleur village de Noël » en 2018 dans une émission de TF1 et aussi sélectionné pour représenter l’Ile-de-France dans Le village préféré des Français 2018 présenté par Stéphane Bern sur France 2. La commune accueille 100.000 visiteurs par an lors de son marché de Noël.

Toutefois, le maire reconnaît que le salon représente « un boulot phénoménal » et qu’il « ne recommencera pas tous les ans » mais il a « hâte de voir ce que ça va se donner ». L’élu a également été très touché par l’élan de solidarité dont ont fait preuve les communes avoisinantes et surtout le conseil départemental de l’Essonne, qui a d’emblée pris le dossier au sérieux. « En 30 ans de mandature, je n’avais jamais vu ça. »