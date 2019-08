Le trafic routier au sud de Paris (illustration) — MARIO FOURMY/SIPA

Fin de l’épisode de circulation différenciée à Paris. C’est ce qu’a annoncé la préfecture de police ce mardi. Cette mesure avait été mise en place dimanche dans l’agglomération, en raison d’un épisode de pollution à l’ozone.

« Au regard de l’amélioration de la qualité de l’air ce mardi, et des prévisions favorables pour les prochains jours, la préfecture de police lève immédiatement les mesures de circulation différenciée et son dispositif de contrôles », a déclaré la préfecture de police sur Twitter. « Les conditions météorologiques de la journée d’aujourd’hui, plus favorables qu’initialement prévues, permettent une diminution de la formation d’ozone dans l’atmosphère », a-t-elle expliqué dans un communiqué.

La circulation différenciée, c’est-à-dire réservée aux véhicules les moins polluants, avait été mise en place depuis dimanche dans Paris et sa petite couronne en raison des « fortes chaleurs et de l’ensoleillement » qui favorisent l’augmentation des concentrations en ozone. Elle avait aussi été mise en place à Lille dès dimanche et reconduite jusqu’à mardi.