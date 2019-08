Le pot d'échappement d'une voiture (illustration) — LODI FRANCK/SIPA

Lancée ce dimanche, la circulation différenciée, mise en place en raison d’un épisode de pollution à l’ozone, a été reconduite pour mardi dans l’agglomération parisienne, a annoncé la préfecture de police de Paris.

« Le préfet de police a décidé de reconduire la circulation différenciée le mardi 27 août à Paris et en petite couronne dans le périmètre de l’A86 non incluse », a-t-elle tweeté. La mesure concerne le périmètre à l’intérieur de la boucle formée par l’A86. Entre 5h30 et minuit, « les taux d’ozone restant élevés, seuls les véhicules Crit’Air 0, 1 et 2 pourront circuler », précise la préfecture de police.

La circulation différenciée, c’est-à-dire réservée à certaines catégories de véhicules, a été activée en raison des « fortes chaleurs et de l’ensoleillement » qui favorisent l’augmentation des concentrations en ozone, avait expliqué la préfecture samedi.

Les véhicules les plus polluants, comme les voitures à essence immatriculées avant fin 2005 et les voitures diesel immatriculées avant fin 2010, ne pourront donc pas circuler.