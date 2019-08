Des camions de pompiers et de pompières. (illustration) — FRED SCHEIBER/SIPA

Un homme d’une trentaine d’années est mort samedi matin « probablement asphyxié » dans l’incendie d’un immeuble qui s’est déclaré dans le centre de Paris pour une raison indéterminée, a-t-on appris auprès des pompiers et pompières. Le jeune homme a été retrouvé « en arrêt cardio-respiratoire » dans sa chambre au 6e étage de cet immeuble du 4e arrondissement, où un incendie s’est déclaré « peu avant 7h00 du matin », a déclaré le capitaine Valérian Fuet, de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Il a été « probablement asphyxié en ouvrant sa porte » et en inhalant la fumée, a-t-il ajouté. L’incendie, qui a mobilisé une centaine de pompiers et pompières et quelque cinquante engins, est désormais « maîtrisé » mais les opérations de secours étaient toujours en cours samedi matin, notamment pour s’assurer que personne d’autre n’est resté bloqué dans des appartements.

L’accès au dernier étage est particulièrement délicat, puisque l’incendie a causé l’effondrement de l’escalier entre le 5e et le 6e étage, a souligné le capitaine Fuet.