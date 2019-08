Parvine propose pendant ses vacances de venir coiffer les personnes les moins favorisées au café solidaire de Montrouge. — Camille Tyrou / 20 Minutes

Un salon de coiffure dans un café. Parvine, 59 ans, coiffeuse dans un grand salon parisien, a pris ses quartiers ce mardi au Schmilblick, un café solidaire situé à Montrouge (Hauts-de-Seine). Passant régulièrement devant le café et trouvant ses actions généreuses, elle a donc décidé d’offrir de son temps libre pour coiffer les personnes démunies pendant ses deux semaines de vacances estivales.

Ainsi, jusqu’au 31 août, elle coupera les cheveux gratuitement de toutes les personnes dans le besoin : familles aux faibles revenus, mamans solos, étudiants fauchés, chômeurs, etc. « Tout le monde a des valeurs, il faut apprendre à les mettre en avant », explique Parvine. Avec cette initiative, son objectif est simple : les rendre heureux et leur donner plus de confiance en eux pour affronter sereinement le quotidien. Cette maman de trois filles a, elle aussi, connu la galère. Elle souhaite désormais donner aux autres ce qu’elle n’a parfois pas pu s’offrir afin de « s’aider les uns les autres », estime-t-elle.