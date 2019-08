Les faits se sont déroulés place Jean-Jaurès, à Saint-Denis. — Google Maps

Alors que le serveur d’un restaurant a été mortellement blessé par balle vendredi par un client mécontent, un fait similaire s’est produit dans la nuit de mardi à mercredi en Seine-Saint-Denis. Ce soir-là, le gérant d’un café situé sur la place Jean-Jaurès, près de la mairie, a refusé de servir un client ivre. Ce dernier l’a tué dans la foulée.

Selon une source proche de l’enquête, deux personnes se sont présentées vers 00h30 dans ce bar du centre-ville de Saint-Denis. Devant leur ébriété, le gérant du bar a refusé de les servir.

Ils sont alors tous trois sortis du bar et l’un des hommes ivres lui a asséné un coup de poing. La victime, âgée de 66 ans, tombe, se relève et rentre à l’intérieur du bar avant de s’effondrer à nouveau. Sa mort a été constatée une demi-heure plus tard.

Une enquête ouverte

Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Un homme a été arrêté, mais, blessé, il a dû être hospitalisé mercredi en début d’après-midi. Sa garde à vue a donc été levée.

« Refuser de servir un client en état d’ébriété, c’est faire correctement son travail, personne ne devrait être agressé pour cela », a affirmé la mairie de Saint-Denis dans un communiqué.