Le stand de chamboule-tout à l'effigie d'Anne Hidalgo attire les curieux — Clément Rodriguez/20 Minutes

L’un des stands de la fête foraine du jardin des Tuileries est un chamboule-tout dont le but est de viser le visage d’Anne Hidalgo.

Son propriétaire, Tarik, estime qu’il n’y a aucun message politique derrière ce jeu.

Si certains Parisiens l’entendent, d’autres font le lien avec la candidature à la Mairie de Paris de Marcel Campion, actuellement à la tête de la Fête des Tuileries.

C’est peut-être l’un des stands les plus classiques de la Fête des Tuileries. Dans le jardin parisien, à côté d’un manège à sensation, se trouve un chamboule-tout. Si celui-ci fait autant parler de lui depuis quelques heures, c’est parce que les cibles à atteindre sont des caricatures à l’effigie d’Anne Hidalgo. À moins d’un an des élections municipales, ce jeu installé dans la fête foraine organisée par Marcel Campion, lui-même candidat à la Mairie de Paris, soulève quelques interrogations.

« C’est humoristique, pas politique »

Tarik est à la tête de ce stand. C’est lui qui l’a imaginé, et qui l’a mis en place l’année dernière déjà, le 22 juin 2018. « Anne Hidalgo faisait beaucoup de buzz, et je me suis dit que j’allais monter un jeu pour que les Parisiens viennent se défouler » explique-t-il. Selon le forain, ce jeu s’inscrit dans la tradition des attractions de fête foraine et n’est pas une nouveauté, lui qui l’a déjà fait « à l’époque avec Robert Hue ou Georges Marchais ».

Pour lui qui connaît Marcel Campion depuis plus de vingt ans, il n’y a aucune arrière-pensée politique derrière ce jeu. « Quand on dit que c’est anti-Hidalgo, ce n’est pas vrai », proteste-t-il. Avant de mettre en place son stand, Tarik a dû obtenir l’aval du roi des forains, qui ne s’y est pas opposé : « Je lui ai demandé avant de monter le jeu, c’était juste pour rigoler. Ce n’est qu’une boutade, il n’y a rien de plus ». Si son chamboule-tout fait plus de bruit cette année que l’an passé, c’est selon lui car les élections municipales approchent à grand pas, et que les enjeux sont plus importants qu’il y a un an.

Avis mitigés du côté des Parisiens

Ce jeudi, certains Parisiens se rendent devant le chamboule-tout de Tarik par curiosité. « Je suis venue voir cette attraction dont tout le monde parle », confie Annie, qui vit dans la capitale depuis trente ans. Pour elle, ce stand a clairement un goût de politique, et la candidature de Marcel Campion à la Mairie de Paris n’y est pas pour rien : « Pour moi, Campion a fait ça parce qu’il se présente contre elle. C’est un pied de nez qu’il lui fait ». Même son de cloche du côté d’un autre Parisien, qui a tenté sa chance (à deux reprises) au chamboule-tout, mais qui n’approuve pas forcément le message qu’il envoie : « Je ne trouve pas ça très malin. On s’en prend déjà suffisamment aux politiques à longueur de journée. »

D’autres ne partagent pas cet avis. « Je trouve ça très drôle, c’est du second degré. Il faut savoir prendre ça avec beaucoup d’humour », sourit Nadine. Un autre passant, prénommé Roland, assure que « c’est de bonne guerre ». L’an dernier, Nicolas Sarkozy était venu rendre visite à Tarik et son chamboule-tout. Et Campion ? « Ce serait drôle qu’il vienne », nous glisse le forain. Celui qui tient la fête foraine du jardin des Tuileries a jusqu’au 25 août pour s’y rendre.