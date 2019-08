Charly de la poissonnerie d'Oberkampf ce mardi — R.LESCURIEUX / 20Minutes

Un poissonnier, sans port d’attache. Avec sa marinière et son bonnet vissé sur le crâne, Charly n’a pas quitté le costume, et n’a rien perdu de sa gouaille, mais ce mardi, attablé dans un troquet du 20e, humidifié par des rideaux de flotte, l’heure n’est plus à la fête. La poissonnerie Lacroix, située rue Oberkampf (11e arrondissement), va laisser sa place à un magasin bio, propulsant Charly sur le carreau. « C’est un choc », lâche-t-il.

« C’était mon bébé »

Meilleur poissonnier en 2008, primé par la ville de Paris et au concours de meilleur écailler européen, il était employé du commerce depuis 16 ans. Pilier du quartier, engagé dans l’aide des sans-abri via l’association «Le Carillon», il avait fait de cet établissement de bouche une poissonnerie culturelle, écolo et associative. Avant de plier les gaules, le 4 juin dernier.

Charly Hanafy (à gauche) et Louis-Xavier Leca, fondateur de l'association « Le Carillon » - R.LESCURIEUX

« J’ai fait une soirée dans la poissonnerie. Nous étions 230. Il y avait des commerçants, des clients. C’était très émouvant. J’étais en pleurs. Normal, j’étais chez moi. C’était mon bébé », se désole-t-il. Il y a quelques mois, son propriétaire a décidé de vendre le fonds de commerce. Charly n’ayant pas les moyens d’acheter, le propriétaire l’a vendu à d’autres. Laissant un goût amer dans le secteur.

« Ils m’ont lâché »

« Énormément de personnes nous demandent où est passé le poissonnier. En plus, il y a de moins en moins de poissonneries à Paris. Charly est adorable, c’est une crème, il a le cœur sur la main. Il apportait du dynamisme au quartier et même s’il avait un côté diva parfois un peu virulent, ça mettait de la vie. Mais il était pieds et poings liés à son propriétaire », note un commerçant de la rue. Sur Twitter, aussi l’aigreur se fait également sentir.

J'ai appris que #Charly le sympathique et #LGBTfriendly poissonnier de la rue #Oberkampf, également fondateur du #Carillon venant en aide aux #sdf avait définitivement fermé boutique: son propriétaire a vendu à une épicerie #bio qui ne sera que la sixième dans le périmètre pic.twitter.com/hDvCylV4L2 — le beau vice (@lebeauvice) August 3, 2019

J’ai appris avec émotion que Charly Hanafy a fermé sa poissonnerie r Oberkampf. Plus encore que la qualité exceptionnelle de ses produits, il faut saluer ses engagements sa générosité sa gentillesse. Il manquera au quartier-je lui souhaite tout le meilleur dans son nouveau combat — Paul Cohen (@Paul_E_Cohen) August 2, 2019

« Il y avait des hauts et des bas mais ça tournait cette boutique », assure celui se souvient de son premier jour. « En 2003, quand j’ai inauguré, j’ai débarqué avec des gogos danceurs, des drag queens et des drapeaux LGBT (…) Je faisais des soirées, je partais à Rungis, j’ouvrais la poissonnerie "frais comme un gardon". Je l’ai créée la rue Oberkampf », rigole-t-il. Un quartier qu’il a vu « changer ». « Les épiceries bio ? Il n’y a que ça dans le quartier », s’énerve Charly. « Maintenant, la mode ce sont les start-up mais les mecs ils n’y connaissent rien. « Là j’ai perdu, mais il faut préserver les commerces de proximité. C’est ce qui fait vivre. C’est ce qui fait l’âme d’un quartier. », distille-t-il avant de se lancer dans un coup de gueule.

La poissonnerie a fermé ses portes le 4 juin dernier - R.LESCURIEUX / 20Minutes

« On entend tout le temps de la part d’élus parisiens un discours de soutien des commerces de proximité, mais personne ne m’a aidé. Ils m’ont lâché ». Pourtant, quelques semaines plus tôt, il recevait la médaille du mérite de la Ville de Paris, rappelle-t-il. Contactées par 20 Minutes, ni la mairie du 11e ni la mairie n’ont répondu à nos sollicitations. « C’est une honte de perdre un commerce de proximité », relance Charly. D’autres sont plus partagés.

« Toutes les boutiques ici se renouvellent »

Selon un commerçant « c’était une vieille poissonnerie comme à l’ancienne. Ce n’était plus d’actualité ». « C’est une boutique qui était vouée à mourir, parce qu’il n’y avait pas de renouvellement par le propriétaire. Déjà au niveau sanitaire, c’était ni fait ni à faire. C’est un quartier qui est en perpétuel renouvellement et qui a besoin de dynamique, toutes les boutiques ici se renouvellent. Et concernant l’épicerie bio, on verra quand elle sera ouverte. Si ça se trouve, ça va être génial », assure-t-on dans l’échoppe.

Des travaux importants sont en cours et aucune information n’est donnée sur l’identité du futur voisin. Mais quelques commerçants misent sur « un gros groupe » derrière cet investissement. De son côté, Charly espère retrouver un local « idéalement dans le 11e » pour continuer son activité : vendre du poisson de saison et aider les plus démunis.