TRANSPORTS Une collision entre une voiture et un train a stoppé la circulation du RER D. Aucun blessé n’est à déplorer

Aucun blessé n’est à déplorer dans cet accident ferroviaire — @PoliceNat91/Twitter

Les images sont impressionnantes. Ce mardi après-midi, un accident s’est produit à 400 mètres de la gare de Yerres, dans l'Essonne, sur la ligne du RER D, selon les informations de BFMTV. Aux alentours de 14h00, une voiture a été percutée par un train sur les voies et s’est retrouvée coincée sous le véhicule.

Le conducteur aurait fait un malaise et a perdu le contrôle de sa voiture. Les occupants ont réussi à fuir avant l’impact avec le véhicule. Les 400 passagers du train, eux, ont été évacués. Aucun blessé n’est à déplorer dans cet accident.

#accident Suite incident #RERD à @Montgeron : une conductrice faisait un malaise et venait finir sa course sur les voies. Les occupants ont quitté le véhicule avant la collision. Circulation stoppée dans les deux sens. @sdis91 @Prefet91 @SNCF @Actu_Transilien @RERD_SNCF pic.twitter.com/5oHJhkeruA — Police Nationale 91 (@PoliceNat91) August 6, 2019

Le trafic est partiellement coupé sur la ligne D du RER entre Villeneuve-Saint-Georges et Combs-la-Ville, dans les deux sens de circulation. Les équipes SNCF et intervenants extérieurs sont mobilisés afin de dégager le véhicule et permettre le rétablissement des circulations. Les passagers en gare de Montgeron ont été orientés vers les bus des lignes régulières pour se diriger en gare de Villeneuve-Saint-Georges. La reprise du trafic est estimée à 17h00, indique la Police nationale de l’Essonne sur Twitter.