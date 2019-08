Le neveu d'un ancien colonel de la Légion étrangère découvre dans sa cave un véritable arsenal de guerre appartenant à son oncle. — Cliff Owen/AP/SIPA

Tout un attirail de guerre prenait la poussière dans une cave. Telle est la trouvaille qu’un jeune homme de 22 ans a faite mercredi dans le sous-sol d’un immeuble, situé dans le 10e arrondissement de Paris, rapporte Le Parisien. Cet arsenal de guerre était entreposé dans la cave de son vieil oncle, ancien colonel de la Légion étrangère, qui a depuis quitté l’appartement pour vivre en maison de retraite à Bruxelles.

Le neveu découvre alors deux grenades désamorcées, une grenade tchèque susceptible d’être encore active, plusieurs centaines de cartouches, deux mines antipersonnel encore actives, une munition antichar, de la poudre noire, un gilet pare-balles, du matériel de démontage d’arme, un équipement de fusil d'assaut type silencieux ou un détonateur avec un dispositif radio actif. Puis décide de remonter une partie de ces armes chez lui avant de se rendre au commissariat du 10e arrondissement.

Après les confidences du neveu, les policiers décident de venir vérifier l’origine et l’état de ce véritable arsenal de guerre. Devant l’ampleur de cette trouvaille et par sécurité, un périmètre de sécurité a été mis en place et les voisins de l’immeuble ont été évacués. Les forces de l’ordre ont ensuite appelé en renfort les techniciens du Laboratoire central de la Préfecture de police et les démineurs. Le butin de guerre du militaire retraité a finalement été embarqué.