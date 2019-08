Paris Plages est présent dans la capitale jusqu'au 1er septembre. Des acitvités sont disponibles pour tous les âges et tous les goûts. — Camille Tyrou / 20 Minutes

Paris Plages est installé depuis le début du mois de juillet dans la capitale et ce, jusqu'au 1er septembre.

Les berges de la Seine et le bassin de la Villette sont investis tout l'été pour accueillir touristes, familles, sportifs et jeunes parisiens en quête d'un peu de quiétude.

Sportifs, amateurs de baignade ou en famille, il y en a pour tous les goûts.

Qui dit saison estivale dans la capitale, dit Paris Plages. Transats, tables de pic-nic, aires de jeux et baignade… Chaque année, les berges de la Seine et le bassin de la Villette prennent des allures de villages-vacances. Sportifs ou fainéants (bah quoi, c’est les vacances), jeunes ou vieux, amateurs de pédalo ou d’échecs, il y en a pour tous les goûts. 20 Minutes a arpenté les différents spots de la capitale pour vous dénicher les meilleurs coins, que vous soyez en famille, touristes, sportifs ou entre amis.

Le bassin de la Villette, coin de paradis pour les familles

Au bassin de la Villette, il est possible de s'essayer au pédalo gratuitement. - Camille Tyrou / 20 Minutes

Piscines, pédalos, baby-foot, bac à sable géant, stands de glaces… Au bassin de la Villette, tout est fait pour attirer les familles parisiennes ou de passage, souhaitant profiter du grand air et des activités aquatiques. « Ils organisent plein d’ateliers, notamment pour jouer à la poupée, à la dînette ou faire des dessins », s’enthousiasme Sterna, qui accompagne plusieurs fois par semaine sa nièce de trois ans.

Un peu plus loin, des mères de famille se détendent, à l’ombre, sur des transats, pendant que leurs enfants s’amusent dans le bac à sable. « Cet endroit est très sympa pour les personnes qui ne partent pas en vacances. On se croirait presque en bord de mer », assurent Aurélie et Haya. Et ce ne sont pas les plus jeunes qui les contrediront. « On ne savait pas quoi faire aujourd’hui, alors on est venu ici. C’est trop bien, j’aimerais trop revenir », confie le petit Oren, en pleine partie de baby-foot avec son grand-père.

En plein cœur de Paris, pause détente entre deux visites pour les touristes

10h : visite du Louvre, 11h : découverte du quartier latin, midi : expo au Grand Palais… Pour les touristes, visiter la capitale prend souvent des allures de marathon. Certains s’accordent néanmoins une petite pause sur les berges de la Seine, à deux pas de la cathédrale Notre-Dame. Sven et sa famille sont tombés par hasard sur Paris Plages, près de l’Hôtel de Ville. « Nous apprécions beaucoup le cadre, être à l’ombre en bord de Seine, avoir de quoi se rafraîchir et surtout être au calme », sourit cet Allemand, ravi des aménagements.

Terrasses avec bars, transats, jeu d’échecs géant, via ferrata pour enfants… Ce spot de Paris-Plage est particulièrement prisé des touristes, à l’instar de cette famille chinoise. « On a découvert le lieu lundi et on a adoré s’y prélasser au soleil. Cet endroit est créatif et rafraîchissant. On se relaxe pendant que les enfants s’amusent. »

Un jeu d'échecs géant est proposé sur les berges de la Seine, au coeur de Paris. - Camille Tyrou / 20 Minutes

A l’Hôtel de Ville, les sportifs travaillent leur « beach body »

Paris Plages a également pensé aux plus sportifs en installant place de l’Hôtel de Ville, plusieurs terrains de beach-volley. David et ses amis, tous étudiants, ont délaissé leur salle de sport et leurs altères pour faire quelques passes au soleil. « C’est beaucoup mieux que les autres spots de Paris Plages car ici on peut faire du sport», sourit le volleyeur.

A quelques mètres de lui, un groupe de policiers fait un petit match pour décompresser après le travail. Ce sont des fidèles des terrains, ils viennent chaque année, malgré les horaires décalés, les récups' des uns et des autres ou les vacances pour faire quelques parties. « Le cadre est très sympa. On essaie de venir au moins une fois par semaine car on adore le volley. »

Bières, pétanques et Mölki sur les quais de Seine et de Loire

Ce n’est pas tout à fait Paris-Plages, mais ça y ressemble. Des grappes de jeunes Parisiens se retrouvent chaque soir près de la place Stalingrad, sur les quais de Seine et de la Loire, pour profiter de la douceur de l’été parisien, loin de l’agitation. « On est au calme ici, on s’y sent comme en vacances, avec les bières et la pétanque », plaisante Vivien et Romain, en pleine partie de boules. Quelques mètres plus loin, Thomas et Hugo ont trouvé une autre activité pour pimenter leur apéro : la pêche. « C’est l’un des quais les plus sympas de la capitale, à la fois cosy et vivant. Il y fait frais, c’est agréable de venir s’y poser dès l’après-midi. »