Cinq départements d'Ile-de-France doivent se soumettre à des mesures de restriction en eau en raison de la sécheresse. — KONRAD K./SIPA

Si la France a souffert des fortes chaleurs la semaine dernière, les sols, eux aussi, ont été particulièrement touchés. 78 départements doivent appliquer des mesures de restriction d'eau. Et l’Ile-de-France n’est pas épargnée par la sécheresse : cinq départements sont concernés par ces mesures, d’après le site gouvernemental Propluvia.

La Seine-et-Marne, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise sont les plus touchés et sont placés en « alerte renforcée ». Les prélèvements d’eau pour l’agriculture ont été réduits. L’arrosage des jardins et des espaces verts est interdit tandis que l’arrosage des potagers est limité en journée, entre 10 heures et 20 heures.

Pas de restrictions à Paris

Les départements de l’Essonne et des Yvelines sont en « alerte jaune » et sont soumis à des mesures moins restrictives que dans les départements en « alerte renforcée ». Paris a été placée en vigilance jusqu’à fin septembre. Aucune mesure de restriction d’eau n’a été prise mais les particuliers et professionnels sont fortement incités à faire des économies d’eau.