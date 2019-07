Les vignettes Crit'air sont obligatoires en Ile-de-France depuis le 15 janvier. — Christophe Ena/AP/SIPA

Retour à la normale. Ce jeudi après-midi, la préfecture de police a annoncé que les automobilistes n’auront plus de besoin de leur vignette Crit’Air pour circuler en région parisienne. La circulation différenciée avait été mise en place mardi dans l’agglomération parisienne en raison d’un épisode de pollution à l’ozone attendu en Île-de-France en raison de la canicule.

#Pollution | Fin de l’épisode de pollution à l’ozone.

Levée des mesures d’urgence et notamment de la circulation différenciée à compter du vendredi 26 juillet 2019 à 00h00. — Préfecture de police (@prefpolice) July 25, 2019

Seuls les véhicules munis d’une vignette Crit’Air de classe 0, 1 et 2 étaient autorisés à rouler pendant trois jours dans Paris et la petite couronne. Ces mesures d’urgence ont donc été levées et ne seront plus valables à partir de minuit ce vendredi.