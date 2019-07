Ile-de-France Mobilités a appelé ce mercredi les Franciliens à «limiter leurs déplacements dans la mesure du possible» jeudi, jour de pic de canicule dans la région. Le syndicat des transports a demandé à la RATP et la SNCF, de «mettre en place les mesures préventives pour assurer le bon fonctionnement des infrastructures des trains et RER et les bonnes conditions de sécurité des voyageurs», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Les opérateurs sont ainsi incités à limiter la vitesse des trains si nécessaire afin de préserver les infrastructures et mettre en place «une surveillance renforcée des installations électriques qui sont fortement sollicitées». Parallèlement, des messages sont toujours diffusés aux voyageurs sur les bons réflexes, tandis que les opérations de distribution de bouteilles d'eau seront reconduites, a indiqué l'autorité régionale des transports.

L'Ile-de-France a été pour la première fois placée en alerte rouge par Météo France mercredi, le plus haut niveau qui implique une «alerte sanitaire» pour tous les citoyens. Paris notamment devrait battre son record de 1947 (40,4°C).

20 Minutes avec AFP