Des champs noircis à perte de vue. C’est le paysage qui s’est dessiné mardi dans l’Essonne, département placé en alerte canicule, où des feux ont ravagé près de 300 hectares de terres agricoles.

Revenant sur le chiffre précédent de 450 hectares partis en fumée dans la commune de Boutervilliers, la préfecture a indiqué ce mardi en fin de journée qu'environ 300 hectares de terres agricoles avaient brûlé. Par ailleurs, six personnes ont été évacuées et prises en charge par la commune.

#incendies Feu de Villeneuve les Auvers maîtrisé. Présence toujours en cours de @sdis91 et des #gendarmes de l'#Essonne. Évitez la zone. pic.twitter.com/TqZKs1bwV4 — Gendarmerie de l'Essonne (@Gendarmerie_091) July 23, 2019

150 pompiers mobilisés

« Cet incendie est maîtrisé et il n'y a plus de risque important à cette heure-ci », avait déjà précisé la préfecture en fin d'après-midi.

Le feu s'est déclaré en début d'après-midi dans un champ de ce village d'à peine 500 habitants situé au sud de Paris, et son origine est pour l'heure inconnue. Plusieurs départs de feu ont eu lieu mardi dans différentes communes du sud de ce département de grande couronne parisienne, et étaient tous maîtrisés en fin de journée. Au total, près de 150 pompiers et 45 véhicules ont été mobilisés afin de maîtriser ces différents incendies.

20 Minutes avec AFP