Ces derniers jours, la fontaine du Trocadéro fait office de piscine géante pour les touristes et Parisiens échaudés par la canicule

Une nouvelle canicule touche la capitale depuis le début de la semaine.

Si se baigner dans les fontaines est totalement interdit, de nombreux touristes et Parisiens viennent s'y rafraichir

Le Trocadéro, son parvis, sa vue imprenable sur la tour Eiffel… et sa piscine. En ce début de canicule , les fontaines de cet incontournable sport touristique parisien sont devenues un lieu de baignades. Mardi après-midi, des centaines de touristes et quelques Parisiens ont, de manière improvisée pour la plupart, investi la fontaine du Trocadéro pour se rafraîchir. Une colonie de vacances, venue de Marseille, a sauté dans la fontaine à peine descendue du bus. « C’est le seul endroit que l’on a trouvé rapidement pour les rafraîchir après ce long trajet », s’empresse de répondre l’animateur, avant de compter les enfants.

Cette pratique est formellement interdite par la ville de Paris pour des raisons de sécurité et d'hygiène. D’ailleurs, cet après-midi là, des sirènes de pompiers ont retenti non loin de la fontaine. Un petit garçon a glissé et s’est fortement cogné la tête contre le sol. Les pompiers l’ont alors amené jusqu’à leur camion pour procéder aux soins.

« C’est gratuit alors on n’a pas hésité »

Malgré les nombreux panneaux d’interdiction aux abords du célèbre point d’eau parisien, les baigneurs bravent l’interdit. « On voit tout le monde le faire et c’est gratuit alors on n’a pas hésité. Des policiers sont passés mais ils n’ont pourtant pas verbalisé », glisse Valentin, encore trempé par la baignade. La plupart des touristes affirment, quant à eux, ignorer l’interdiction. « C’est interdit de se baigner dans la fontaine ? Nous l’ignorions complètement, s’étonne une mère de famille anglaise, les pieds dans l’eau. Je trouve ça vraiment marrant de voir autant de monde le faire. »

tous ont pleinement conscience des précautions à prendre pendant et après la baignade. Soares habite à Rosny-sous-Bois et vient pour la première fois se baigner à la fontaine du Trocadéro avec ses enfants, qu’elle ne lâche pas une minute des yeux. « J’espère qu’ils n’attraperont pas de microbes après la baignade », confie la jeune femme. Si Thomas, un papa belge de deux garçons, a trouvé l’eau très propre pour laisser ses enfants s’y baigner, il n’a pas l’intention de négliger l’hygiène. « On va bien les sécher pour éviter qu’ils attrapent des bactéries sur la peau puis ils sauteront à la douche dès notre arrivée à l’hôtel », précise-t-il.

Malgré la chaleur écrasante à Paris ce mardi après-midi, certains comme Enzo, l’ami bayonnais de Valentin, n’adhèrent pas du tout à ce type de baignade par peur de tomber malade ou d’attraper des microbes : « Très peu pour moi surtout quand je pense à tous ces gens qui urinent dedans. »

Camille Tyrou