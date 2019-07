Le trafic devrait reprendre normalement dès 8h30 ce lundi 15 juillet selon la RATP. — FRANCOIS GUILLOT / AFP

Lundi matin compliqué en perspective pour les usagers du RER A. La circulation est perturbée à cause d’une « fin tardive » d’un chantier a annoncé la RATP sur le compte Twitter du RER. Conséquence, le tronçon entre Auber et Vincennes – fermé chaque soir pendant les travaux cet été - n’a pas pu rouvrir ce lundi matin.

[#TravauxEteRERA 🚧] Lundi 15 juillet, en raison d’une fin tardive de chantier, le trafic ne pourra reprendre à prise de service entre les gares d’Auber et Vincennes.

La reprise du trafic devrait se faire progressivement à partir de 8h30 sur l’ensemble du RER A. — RER A (@RER_A) July 15, 2019

« La reprise du trafic devrait se faire progressivement à partir de 8h30 sur l’ensemble du RER A », précise la RATP. Pour accompagner les Franciliens, plusieurs « itinéraires bis » sont proposés depuis Auber, Châtelet ou Gare de Lyon.

Contrairement aux années précédentes, seules des fermetures partielles touchent cet été ce RER, l’un des plus empruntés en région parisienne. Une fermeture totale du tronçon Auber-Vincennes doit toutefois intervenir entre le 10 et 18 août, et tous les week-ends à partir du 13 juillet. D’ici à 2021, 24 kilomètres de voies et 27 aiguillages auront été changés sur la ligne.