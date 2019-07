Cédric Villani, le 4 juillet 2019 à Paris. — Jacques Witt/SIPA

« Il est clair que je n’obtiendrai pas d’investiture de l’appareil de LREM ». Sur Twitter, Cédric Villani a annoncé ce mercredi sa défaite à l’investiture LREM pour les municipales 2020.

Fidèle à nos valeurs, j’aurai prochainement l’occasion de m’exprimer sur les perspectives qu’il convient à présent d’ouvrir. #VivonsParis pic.twitter.com/c8qez7PSSN — Cédric Villani (@VillaniCedric) July 10, 2019

« Ce qui était annoncé de longue date est désormais acquis : il est clair que je n’obtiendrai pas d’investiture de l’appareil de LREM », écrit le médaillé Fields, alors que l’annonce de l’investiture est attendue vers 20h. « Nous avons cherché à renouer avec l’esprit et les valeurs du mouvement imaginé par Emmanuel Macron », avec Mounir Mahjoubi et Anne Lebreton qui l’ont rejoint, écrit-il. « Ces appels n’ont pas été entendus : plus que jamais, je le regrette », ajoute Cédric Villani.

Les candidats à l’investiture LREM ont été entendus mardi successivement durant une heure et demie. Le verdict permet d’entériner une nouvelle vague d’investitures pour les prochaines élections municipales de mars 2020.