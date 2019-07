Du 10 au 16 juillet, le parc d'attractions littéraires se déroulera au parc Georges-Valbon à La Courneuve et aura pour thème les éléments composant notre univers. Les enfants pourront alors découvrir la littérature en s'amusant. 18.000 personnes sont attendues. — SLPJ

Cette année dans le parc d’attractions littéraires de La Courneuve, les enfants pourront s’amuser avec la littérature à travers le thème des quatre éléments de l’univers : terre, eau, feu, air mais aussi avec un autre élément, l’imaginaire.

Des jeux ludiques tels que des activités sportives, théâtrales, collectives ou des ateliers créatifs seront proposés aux enfants par la petite dizaine d’auteurs présents lors de l’événement.

Faire découvrir la littérature aux enfants à travers les quatre éléments de l’univers, tel est l’objectif du parc d’attractions littéraires qui se déroulera du 10 au 16 juillet au parc Georges-Valbon à La Courneuve de 10 heures à 18 heures. Des jeux ludiques autour de l’air, la terre, le feu et l’eau puis de l’imaginaire, proposés pour les tout-petits jusqu’aux adolescents, seront organisés pour leur donner le goût de la littérature et surtout la rendre accessible à tous. L’entrée et les animations seront gratuites. Les enfants pourront ainsi s’amuser en participant à des activités sportives, théâtrales, ateliers créatifs ou jeux collectifs. Parents et enfants pourront aussi profiter des différents espaces de lecture prévus dans le parc.

Organisé par le Salon du livre et de la presse jeunesse dans le cadre de l’opération nationale «Partir en livre», ce parc d’attractions littéraires attend pas moins de 18.000 personnes pendant six jours, notamment de nombreux centres de loisirs et des familles.

Chaque élément de notre univers aura donc sa zone de programmation avec un auteur associé. Par exemple, la zone « Terre » sera animée par les Tigres Gauchers, à travers l’expression « garder les pieds sur terre ». Hélène Rajcak et Damien Laverdunt, deux auteurs-illustrateurs, ont ainsi créé trois jeux en lien avec leurs livres publiés sur les animaux et les insectes microscopiques. « Nous avons imaginé un relais où les enfants devront se déplacer en imitant la démarche d’un animal tiré au hasard, le tout en allant le plus vite possible. On a créé un jeu de plateau vertical où les enfants pourront s’amuser à découvrir les animaux vivant dans un arbre, des racines jusqu’à la cime. Enfin, lors de l’atelier créatif, ils relèveront des défis pour aider les fourmis à explorer leur territoire », précise Hélène Rajcak.

L’auteure-illustratrice Frédérique Bertrand, a, quant à elle, la charge d’animer la zone « Feu ». Elle aussi a dû créer trois jeux autour de l’expression populaire « n’y voir que du feu ». « J’ai imaginé un jeu de plateau sous forme de maison à étages. Les enfants devront réussir diverses énigmes, plus ou moins difficiles selon leur âge, pour parvenir au grenier où une fête d’anniversaire doit être organisée. Pour l’escape game, les enfants devront retrouver des objets à emporter en cas d’urgence, en respectant une liste précise et dans le temps imparti. Lors de l’atelier, j’inviterai les enfants à dessiner à la loupe des choses infiniment petites », souligne Frédérique Bertrand.

Les zones « Eau », « Air » et « Imaginaire » sont également proposées et animées par d’autres auteurs-illustrateurs. Au total, ils sont une petite dizaine à se retrouver pendant six jours, notamment Geneviève Casterman, Olivier Douzou, Bernadette Gervais, Francesco Pittau ou encore Murielle Szac rejoindront Hélène Rajcak et Frédérique Bertrand. Un coloriage géant et un patchwork collaboratif seront aussi soumis aux jeunes lecteurs afin de laisser libre cours à leur imagination.