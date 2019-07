Smovengo, l'entreprise en charge des Vélib à Paris depuis 18 mois, estime que 600 à 1.000 vélos sont volés ou privatisés chaque semaine et que 60% des dégradations sur les bicyclettes sont liées au vandalisme. — Clément Follain / 20 Minutes

60 % des dégradations sur les Vélib' sont liées au vandalisme, apprend-on dans Le Parisien. Très utilisés en Ile-de-France, pas moins de 12.000 vélos sont aujourd’hui en circulation et disponibles en libre-service dans quelque 1.300 stations dont 967 à Paris. Un nombre encore insuffisant pour la maire de la ville, Anne Hidalgo. « Le nombre de Vélib' est insuffisant. Le nombre d’abonnés (186.500) lui, ne cesse de croître. 6.000 vélos doivent encore arriver d’ici la fin de l’année », détaille-t-elle au JDD.

Smovengo, l’entreprise chargée de faire fonctionner les Vélib' depuis 18 mois dans la capitale, s’active donc pour réinjecter davantage de vélos, notamment grâce à une nouvelle organisation et des recrutements. Mais la société fait face aux actes de vandalisme quotidiennement : des roues tordues, des câbles arrachés, des feux arrière cassés, des vélos repeints, brûlés ou jetés dans la Seine sont devenus monnaie courante. « Normalement, on compte trois à quatre réparations par vélos. Désormais, on est à huit ou neuf », précise Pierre Heyraud, directeur des opérations pour Smovengo. Quatre cents employés travaillent jour et nuit pour réparer plus de 700 bicyclettes par jour. Prochain objectif : atteindre la barre des 850.

Smovengo estime que « 600 à 1.000 vélos sont volés ou privatisés par semaine ». Si elle arrive à en retrouver une bonne partie, grâce à des maraudes effectuées par des équipes sur le terrain, ce sont 100 à 300 bicyclettes qui disparaissent chaque semaine.