POLITIQUE Ce mardi, les trois derniers candidats La République en marche vont être auditionnés par la commission nationale d’investiture. Benjamin Griveaux, Cédric Vaillani et Hugues Renson vont notamment être interrogés sur leur « connaissance du territoire »

Cédric Villani (à g.) et Benjamin Griveaux, en juin 2017 à Paris. — Mathilde Mazars / SIPA

Qui sera le chef de file La République en marche aux municipales de 2020 à Paris ?

Ce mardi, les trois candidats LREM vont être auditionnés par la commission nationale d’investiture notamment sur leur « connaissance du territoire ». 20 Minutes leur a préparé un quiz de culture générale pour qu’ils brillent face à la CNI.

L’heure du match a sonné. Ce mardi, les trois candidats La République en marche sont auditionnés par la commission nationale d’investiture (CNI) du parti pour désigner le chef de file aux municipales de 2020 à Paris. Cédric Villani, Hugues Renson et Benjamin Griveaux vont se présenter devant Marie Guévenoux et Alain Richard, les co-présidents de la CNI.

Au programme : Une heure trente de grand oral sur des thématiques comme « probité et éthique du candidat », « ambition de son projet pour la commune », « faisabilité du projet », « implantation locale », « capacité de rassemblement » ou encore « connaissance du territoire ». Connaissance du territoire ? Hugues Renson qui passera le premier ce mardi, ne connaît pas «de manière précise» le prix du passe Navigo. Alors pour éviter ce genre de désagréments, 20 Minutes a décidé de concocter un petit quiz pour réviser avant le grand oral. Prix du carnet de tickets métro, du m2, de l’œuf mayo, point le plus haut de Paris… A vous de jouer ! (Que vous soyez candidat ou non)