Paris: Une fête occasionne plus de 20.000 euros de dégâts dans un appartement sous-loué sur Airbnb

«PROJET X» Une soirée post-bac, organisée dans la nuit du 29 au 30 juin dans un appartement du Marais loué sur Airbnb, a accueilli entre 200 et 300 personnes et a engendré plus de 20.000 euros de dégâts