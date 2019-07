Paris bientôt ville test pour la légalisation du cannabis récréatif?

Du cannabis (Illustration) — Pixabay

Paris, bientôt une ville test pour la légalisation du cannabis récréatif ? Le groupe Radicaux de gauche, centre et Indépendants (RGCI) veut « faire de Paris un territoire d’expérimentation de la légalisation du cannabis récréatif pour les personnes majeures en veillant à son encadrement strict ». Cette proposition sera évoquée au Conseil de Paris qui s’ouvre ce lundi. Un vœu qui fait écho à une tribune signée par plus de 70 personnalités qui appellent à légaliser le cannabis au nom du « pragmatisme ».

« Alors que de nombreux élus signent une tribune appelant à la légalisation du cannabis, les élus signataires du vœu souhaitent la fin du statut quo sur cette question », note le groupe RGCI. Que demandent les élus précisément ?

« Le constat est sans appel : 50 ans de répression inefficace et coûteuse »

« « Le but n’est pas de légaliser pour légaliser », estime la présidente du groupe, Laurence Goldgrab, qui souhaite que « la ville de Paris propose au gouvernement de faire de Paris ce territoire d’expérimentation. Selon le groupe, « les fonds recueillis par la taxation devront être investis dans la prévention. Avec près d’un million de consommateurs réguliers en France, nous sommes face à un enjeu de santé public majeur devant lequel nous devons agir ».

« Actuellement, la France a le système le plus répressif d’Europe et pourtant, nous sommes aussi le pays où la consommation explose, en particulier chez les mineurs. Le constat est sans appel : 50 ans de répression inefficace et coûteuse », ajoute-t-elle ce jeudi en amont du Conseil de Paris. Selon l’observatoire français des drogues et toxicomanie, en 2014, 1 mineur sur 2 avait déjà fumé du cannabis et 10 % étaient des consommateurs réguliers, rappelle Le Parisien.

« Au-delà du territoire parisien, il serait nécessaire d’étendre cette expérimentation à l’échelle de la métropole pour plus d’efficacité tant en termes de santé que de sécurité », note le groupe. Mais ce vœu a-t-il des chances d’aboutir ? Même s’il est voté lors du Conseil de Paris, le dernier mot reviendra au gouvernement.