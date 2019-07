Pollution de l'air: L'Etat a de nouveau commis une faute pour la justice

La justice reconnaît une faute de l'Etat dans sa politique de lutte contre la pollution de l'air mais aucune indemnisation des victimes n'est prévue — PHILIPPE LOPEZ / AFP

La justice a de nouveau reconnu une faute de l’Etat dans sa politique de lutte contre la pollution de l’air.

Cependant le tribunal a rejeté les demandes d’indemnisations des victimes.

48.000 personnes meurent chaque année à cause de la pollution aux particules fines en France.

Après le recours de trois Parisiens victimes de problèmes respiratoires, ce jeudi la justice a une nouvelle fois reconnu une «faute» de l'Etat dans sa politique de lutte contre la pollution de l'air en Ile-de-France, selon une décision rendue publique.

C’est la deuxième fois qu’une décision de ce type mettant en cause l’Etat est rendue. Fin juin, le tribunal administratif de Montreuil avait estimé que l’Etat avait commis une faute, après le recours d'une mère et sa fille vivant près du périphérique et souffrant de problèmes respiratoires.

C’est désormais au tour du tribunal administratif de Paris d’épingler ce jeudi la « carence fautive » de l’Etat « pour réduire, le plus rapidement possible, les valeurs de dioxyde d’azote et de particules fines dans l’air », sans toutefois indemniser les plaignants pour le préjudice « qu’ils estimaient subir ». « Le tribunal admet ainsi que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité [mais] a cependant rejeté les demandes indemnitaires des requérants », estimant que le lien de causalité entre les pathologies respiratoires et l’insuffisance des mesures prises n’était pas avéré, indique le tribunal.

Pas d’indemnisation pour les victimes

« C’est une bonne nouvelle que la deuxième juridiction saisie retienne aussi la faute de l’Etat », a réagi Me François Lafforgue, qui défendait les plaignants. « En revanche, les trois victimes ne sont pas indemnisées. C’est une déception, nous allons certainement faire appel de cette décision », a-t-il ajouté. Trois personnes résidant à Paris depuis plus de vingt ans et souffrant de diverses pathologies respiratoires avaient demandé au tribunal parisien de condamner l’Etat à les indemniser. Parmi elles, Clotilde Nonnez, Parisienne victime de problèmes respiratoires chroniques et figure de proue de ces requérants. Cette professeure de yoga d’une cinquantaine d’années avait été la première en France à attaquer l’État en justice en la matière, en juin 2017. Elle avait réclamé 140.000 euros d’indemnisation, les deux autres plaignants avaient demandé de leur côté 83.000 et 120.000 euros.

48.000 morts à cause de la pollution aux particules fines en France par an

Selon l’agence Santé publique France, la pollution aux particules fines entraîne chaque année 48.000 morts prématurées dans le pays. Mesurée par des valeurs fixées par Bruxelles, l’exposition aux principaux polluants (particules fines, ozone, benzène, dioxyde d’azote et dioxyde de soufre) ne doit pas dépasser certains niveaux, sur un jour et sur l’ensemble de l’année. « L’État français est soumis à cette obligation de résultat transposée dans le code de l’environnement », souligne le tribunal. Si la situation s’est globalement améliorée depuis quinze ans, ces normes sont régulièrement dépassées dans les grandes villes ou dans des bassins industriels. Une cinquantaine de recours ont été déposés par d’autres victimes de la pollution à Paris, Lyon, Lille ou Grenoble (vallée de l’Arve), selon les associations.

« On a toujours dit qu’il ne s’agissait pas d’ouvrir une boîte de Pandore mais que l’État prenne ses responsabilités et indemnise des victimes, quand des personnes sont vulnérables et ont subi de plein fouet les épisodes de pollution ou ont contracté des pathologies respiratoires », a estimé Me Lafforgue. « Nous allons continuer à déposer des recours pour des victimes, des enfants malades, quand les dossiers sont étayés », dit-il, avec 39 recours déjà engagés ou sur le point de l’être au sein de son cabinet.