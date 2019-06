TRANSPORTS Les véhicules Crit’Air 3, 4 et 5 n’auront pas le droit de circuler dans la capitale et en petite couronne

Illustration. Voitures circulant à Paris. — SIPA

La circulation a été mise en place à Paris et en proche banlieue mercredi dernier en raison du pic de pollution. Elle est reconduite samedi.

Les véhicules Crit’Air 3, 4 et 5 n’auront pas le droit de circuler sous peine de payer une amende située entre 68 et 135 euros en fonction du véhicule.

Exceptionnellement et en raison des nombreux départs en vacances prévus samedi, les véhicules au départ de Paris ne seront pas verbalisés.

Les Franciliens sont à nouveau encouragés à laisser la voiture au garage. Pour la quatrième journée consécutive, la préfecture de police impose la circulation différenciée dans la capitale samedi prochain jusqu’à minuit.

La mesure est annoncée alors que l’Ile-de-France traverse une période de canicule depuis plusieurs jours. Samedi, les thermomètres devraient atteindre les 37 °C à Paris.

#Pollution | La circulation différenciée sera reconduite samedi 29 juin jusqu'à minuit. Afin de faciliter les départs en vacances, les contrôles routiers mis en place pour garantir le respect des mesures ne concerneront pas les véhicules sortant de la zone concernée. pic.twitter.com/QV7wW7zvYt — Préfecture de police (@prefpolice) June 28, 2019

Pas de contrôles à la sortie de Paris pour faciliter les départs en vacances

Comme les jours précédents, seuls les véhicules équipés d’une vignette Crit’Air 0, 1 et 2 auront le droit de circuler à Paris et en banlieue dans la zone située à l’intérieur de l’A6. Pour les autres voitures qui se risqueraient sur les routes, leurs conducteurs s’exposent à des amendes situées entre 68 et 135 euros en fonction de la classe du véhicule et à son immobilisation.

Petite exception ce samedi : « Afin de faciliter les départs en vacances, les contrôles routiers mis en place pour garantir le respect des mesures ne concerneront pas les véhicules sortant de la zone concernée », annonce la préfecture de police.

La mise en place de la circulation différenciée mercredi dernier dans l’agglomération parisienne s’était accompagnée de la mise en vente d’un « forfait antipollution » permettant de se déplacer presque partout dans la région pour 3,80 euros. « À chaque fois que la circulation différenciée sera déclenchée par l’Etat, Ile-de-France mobilités mettra automatiquement en place le tarif réduit antipollution dans les transports en commun », avait tweeté Valérie Pécresse, présidente de la région.