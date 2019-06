Vue du canal de l'Ourq à Pantin (Seine-Saint-Denis). — V. WARTNER / 20 MINUTES

La baignade a tourné au drame. Un homme âgé de 37 ans et de nationalité tunisienne est mort après avoir chuté mercredi dernier dans le canal de l’Ourcq à Pantin (Seine-Saint-Denis), selon une information du Parisien. Dans le coma, l’homme avait été rapidement pris en charge par les secours.

Que s’est-il passé ce mercredi en fin d’après-midi au canal de l’Ourcq ? Installé sur un matelas pneumatique, un homme de 37 ans a chuté et s’est noyé. « Il a peut-être fait un malaise, il a peut-être glissé et il est tombé, on ne sait pas encore », explique le capitaine Florian Lointier des pompiers de Paris à 20 Minutes.

Appelés aux alentours de 17 heures, les secours arrivent rapidement sur place. Deux pompiers se jettent à l’eau et tentent de le ramener au bord. Sans succès. C’est finalement la brigade fluviale qui parvient à le repêcher. En situation d’arrêt cardio-respiratoire, l’homme est transporté à l’hôpital. Son pronostic vital est engagé. Selon France Bleu Paris, une enquête pour « recherche des causes de la mort » aurait été ouverte par le parquet de Bobigny.

La baignade est strictement interdite dans les secteurs non surveillés. En 2018, près de 600 noyades ont été enregistrées en France au cours de l’été.