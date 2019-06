Illustration alimentation biologique dans magasin./LODIFRANCK_1752.07/Credit:Franck LODI/SIPA/1412171801 — SIPA

« C’est un projet sur le long terme », estime Stéphane Dauphin, directeur général de Paris Habitat. A partir de ce jeudi, le projet porté par VRAC (Vers un réseau d'achat commun) – association née il y a cinq ans à Lyon – se lance dans la capitale.

Objectif de cette opération : rendre accessible au plus grand nombre d’habitant des quartiers populaires parisiens « des produits de qualité, prioritairement locaux, issus de l’agriculture paysanne, biologique, équitable », note-t-il. Et de préciser : « Ils sont vendus à prix bas, grâce à la réduction des coûts intermédiaires [circuits courts] et superflus [produits en vrac, réduction des emballages]. »

Bientôt 6 sites de distribution

Les habitants adhèrent pour un euro à l’association VRAC et ont accès à un catalogue de choix. Ils commandent, puis récupèrent leurs biens. La première vente a lieu ce jeudi dans le 19e arrondissement au café associatif D2L, rue de la Solidarité. Une opération montée en partenariat avec la ville de Paris.

« C’est un très beau projet basé sur la solidarité vis-à-vis des locataires du parc social. Ils vont avoir accès à des produits de qualité à des prix abordables », explique Ian Brossat adjoint au maire de Paris en charge du logement.

Selon son cabinet, plus d’une trentaine de commandes ont d’ores et déjà été réalisées. Les actions se déploieront progressivement sur 5 autres sites, pour une activité à 100 % d’ici décembre 2019. D’autres sites et d’autres partenariats sont actuellement à l’étude pour l’année 2020.